Llega a España una terapia CAR-T para los dos subtipos más frecuentes de linfoma no-Hodgkin

Madrid, 26 de marzo de 2026. Llega a España una nueva terapia CAR-T para los dos subtipos más frecuentes de linfoma no- Hodgkin, desarrollada por la compañía biofarmacéutica Bristol Myers Squibb. Esta nueva terapia representa un avance significativo en el abordaje de determinados linfomas de células B. La inclusión en la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud de esta CAR-T supone contar con una terapia que permite ofrecer una opción de alta eficacia junto a un perfil de toxicidad muy manejable en un escenario clínico complejo. En España, el linfoma no Hodgkin es uno de los diez tumores más frecuentes y, para 2026, se estima que se diagnosticarán más de 12.200 nuevos casos.