Llegan los primeros asistentes a la octava edición del Medusa Festival

Arranca la octava edición del Medusa Sunbeach Festival, uno de los macrofestivales de música electrónica más importantes de Europa.El evento vuelve tras la cancelación de la pasada edición después de que un joven perdiera la vida y cuarenta resultaran heridos como consecuencia de un reventón térmico que volcó parte de la estructura del escenario principal y de las puertas de acceso en plena celebración.Esta mañana los primeros asistentes llegaban al recinto "con muchas ganas", aunque algunos reconocían que iban a incrementar las precauciones para evitar incidentes. No obstante, la mayor parte de los asistentes afirman estar tranquilos ya que "lo del año pasado fue mala suerte. No podemos vivir siempre con miedo".Bajo el lema "Age of times", la edición de 2023 ha reforzado la seguridad para garantizar el bienestar de los cerca de 300.000 asistentes que se espera desfilen por el recinto durante los cinco días que dura el evento.Así, un total de 850 agentes de la Guardia Civil de diferentes especialidades forman parte del dispositivo de seguridad establecido para el Medusa Festival, que se celebra desde hoy y hasta el 14 de agosto en la localidad valenciana de Cullera, según informa el Instituto Armado.