Llorca comprende la "rabia" de las víctimas de la dana y espera abrir un canal de comunicación

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado su comprensión respecto a que las principales asociaciones hayan condicionado acceder a reunirse con él con la exigencia de reclamarle el acta de diputado a Mazón y los ceses de varios consellers, y ha afirmado que entiende su "dolor, rabia y rencor", aunque ha considerado que a veces "se confunde el término justicia con venganza". "Todo eso tiene mi absoluta comprensión pero yo no puedo aplicar esos sentimientos cuando ejerzo como presidente de la Generalitat", ha expresado . Dicho esto, ha indicado que su intención es abrir un "canal de comunicación" con las víctimas y que para eso ha nombrado un comisionado con rango de secretario económico dedicado a este asunto: "No se engañen, esto no es fácil, pero para mi es muy importante que haya un canal directo con las víctimas aunque sea para expresar su dolor".