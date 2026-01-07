Llorca condiciona el congreso del PPCV al final de la reconstrucción tras la dana

El líder del PPCV y 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en condicionar la celebración del congreso del Partido Popular de la Comunitat Valenciana a la finalización de la reconstrucción tras la dana, con lo que cree que "hay demasiado tiempo para hacerlo". Además, ha reivindicado la transición "ejemplar" en el seno del PPCV tras la salida del 'expresident' Carlos Mazón y ha abogado por seguir trabajando como "un partido unido" mediante la fórmula de la gestora por la que optaron hace unas semanas. En este punto ha tomado la palabra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, líder del PP en la ciudad, para decir que ha "pedido unas elecciones generales" a los Reyes Magos porque cree que es más importante y prioritario que un congreso del partido. "Sobre todo para los valencianos", ha añadido Llorca.