Llorca destaca la unanimidad del TSJCV en el rechazo de investigar a Mazón

Valencia, 16 de marzo de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la unanimidad alcanzada por el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de rechazar investigar al 'expresident' Carlos Mazón por su actuación durante la dana. "Los cinco jueces han tomado la misma posición, por lo tanto yo creo que deja las cosas muy claras", ha subrayado, además de explicar que no ha leído el auto y de reiterar su "respeto" a las decisiones judiciales.