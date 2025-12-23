Llorca espera "cambio de ciclo" con Feijóo y victorias del PP "en todas las comunidades"

El 'president' de la Generalitat Valenciana y responsable de la gestora del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Juanfran Pérez Llorca, espera que haya un "cambio de ciclo político" en España porque, desde su punto de vista, "todo apunta" a que el líder nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "debe ser" el presidente del Gobierno "de todos los españoles". De este modo lo ha expresado al ser preguntado por los resultados de las elecciones de Extremadura. En este sentido, al hilo del ascenso de Vox en estos comicios, ha señalado que las relaciones con los de Abascal han sido de "absoluta normalidad". Sobre la gestora del PPCV, ha afirmado que la decisión que se ha tomado es "reforzar" la formación y sus "estructuras" para que en ella estén representadas "todas las sensibilidades" del partido.(Fuente: Generalitat)