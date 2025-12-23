Llorca espera un "compromiso real" del Gobierno en la comisión mixta de la dana

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, espera que el Gobierno de España muestre un "compromiso real y efectivo" en la comisión mixta de la dana por "hacer cambios normativos que permitan dar celeridad" a obras de recuperación y "especialmente" a las que "garanticen la seguridad de las personas que viven en los pueblos afectados" por las riadas de octubre de 2024. En concreto, ha subrayado que ese órgano entre la administración central y autonómica "tiene que servir para impulsar esas reformas legislativas" o, de lo contrario, "no servirá de nada". "La comisión mixta tendría que haberse puesto a funcionar a la semana o, si me apura mucho, al mes de la tregedia de la dana, como ha pasado en Canarias. Es una anomalía que haya tardado tanto en anunciarse su constitución", ha apuntado.(Fuente: Generalitat)