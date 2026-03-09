Llorca insiste en "mejorar" los controles para acceder a VPP

Valencia, 9 de marzo de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterado su intención de "mejorar las medidas de control" en relación con el acceso a viviendas de protección pública (VPP), tras la polémica surgida por las adjudicaciones en el residencial Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante, y que ya investiga un juzgado. Así, se ha mostrado partidario de "acabar con el problema de la vivienda", de "construir más" inmuebles y de "apostar" por la "oferta". (Fuente: Generalitat)