Publicado 11/03/2026 16:40:46 +01:00CET

Llorca: "Tenemos que rechazar a los Trump y a los Sánchez porque se parecen mucho"

Valencia, 11 de marzo de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya "intentado siempre que tengamos que elegir entre blanco y negro, entre rojos y azules", y ha pedido no caer "más en su trampa". "Parece ser que ahora tenemos que elegir entre Trump y él. A mí no me gusta ninguno de los dos, porque en el fondo son muy parecidos", ha asegurado, en el contexto de la escalada de hostilidades en Oriente Próximo. (Fuente: Generalitat)