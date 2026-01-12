Llorca ve al Gobierno "más preocupado en confrontar territorios" que "arreglar financiación"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "más preocupado en confrontar a los territorios" que "en solucionar la financiación" y al respecto ha reivindicado el nuevo modelo se debe "arreglar con un diálogo y consenso que parta desde el PP, porque gobierna en la práctica totalidad de las comunidades autónomas de España". En cualquier caso, ha insistido en que escucharán este miércoles "detenidamente todas aquellas dudas que aún nos genera este anuncio" del Ejecutivo en el Consejo de Política Fiscal y Fiananciera (CPFF) y a partir de ahí "tomaremos la decisión que tengamos que tomar a la Comunidad Valenciana".(Fuente: Generalitat)