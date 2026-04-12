La lluvia hace acto de presencia en València: "Últimamente está el tiempo bastante loco"

Valencia, 12 de abril de 2026. La lluvia ya ha hecho acto de presencia este domingo en València y gran parte de la Comunitat. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advertía de un cambio de tiempo que ya se ha producido. En lugares como la playa de la capital del turia, ciudadanos han salido a pasear a pesar del clima. "Últimamente está el tiempo bastante loco", asegura uno, "no estamos acostumbrados", señala otro. El Centro de Coordinación de Emergencias, además, ha aumentado la alerta amarilla por vientos a la provincia de Castellón y mantiene este mismo aviso pero por lluvias en Alicante.