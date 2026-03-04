C-LM destina 31,2 millones a centros especiales de empleo para impulsar integración

Toledo, 4 de marzo de 2026. Los centros especiales de empleo de la región ya cuentan con la nueva convocatoria de ayudas tras su aprobación en el último Consejo de Gobierno. Así lo ha informado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien ha defendido este programa de inserción laboral de personas con discapacidad, ya que "no sé trata únicamente de subvencionar estructuras, se trata de sostener empleo protegido para personas con dificultades de inserción laboral, asegurar su estabilidad y favorecer ... (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)