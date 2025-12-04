C-LM exhibe la fortaleza de su sistema de cuidados en Gijón

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha participado este jueves en el Congreso Internacional de Economía del Cuidado y Silver Economy, donde el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, ha expuesto que la región afronta los retos del envejecimiento y la dispersión territorial con un modelo de cuidados innovador, sostenible y reconocido a nivel nacional, en la mesa dedicada al papel de las comunidades autónomas en la Economía del Cuidado y a la presentación del modelo 'Cuidas' del Principado de Asturias.