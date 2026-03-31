C-LM materializa demanda contra el Estado por reglas de explotación

Toledo, 31 de marzo de 2026. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio para la Transicion Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, asunto en el que ha lamentado no tener "una relación directa" con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra del ramo, Sara Aagesen, con la que el Gobierno regional lleva tiempo pidiendo una reunión. (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)