C-LM refuerza su Programa de Retorno del Talento

Toledo, 28 de abril de 2026. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este martes el refuerzo del Programa de Retorno del Talento, que ahora otorgará una mayor dimensión a las acciones de acompañamiento a las personas que quieran regresar a la región, haciendo que los mediadores que trabajan con estas personas estén más orientados a dar un servicio de asesoría en temas como Seguridad Social o régimen fiscal, aspectos que "realmente marcan la diferencia" para quienes quieren retornar. (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)