Publicado 11/04/2026 15:08:27 +02:00CET

Locales de la playa de València piden vigilancia policial ante el aumento de hurtos y robos

Valencia, 11 de abril de 2026. Hoteles y restaurantes del paseo de la playa de València, situados por la Malvarrosa y Neptuno, lamentan el número de hurtos y robos de los últimos meses. Una de las afectadas cuenta que hace un mes robaron un ordenador portátil con "la información más importante del restaurante". Otra trabajadora asegura que han entrado "dos veces" recientemente y se llevaron botellas de alcohol. Reclaman vigilancia policial, sobre todo nocturna, aunque lamentan que los sucesos ocurren incluso en jornada laboral.