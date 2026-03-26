Publicado 26/03/2026 9:36:14 +01:00CET

La localidad turolense de Libros celebra una nueva edición de #PueblosQueCuentan

Madrid, 26 de marzo de 2026. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro Infantil, el Área Infantil de la División Editorial de Grupo Planeta ha celebrado una nueva edición de #PueblosQueCuentan en la localidad turolense de Libros. Bajo el lema "Construimos el pueblo lector", más de 200 niños y niñas de centros educativos de Teruel han disfrutado de su propia Feria del Libro, donde han podido conocer a sus autores favoritos y compartir su entusiasmo por la lectura. Con esta iniciativa, la División Editorial de Grupo Planeta reafirma su compromiso con el fomento de la lectura a través de la literatura infantil y con el impulso cultural del entorno rural. Porque en cada pueblo, hay una historia que contar