Logística Reyco, Premio Pyme del Año en Lugo

Lugo, 1 de octubre de 2026. Transporte nacional, internacional y todo tipo de servicios logísticos. Logística Reyco se ha alzado con el Premio Pyme del Año 2026 en Lugo, un reconocimiento de la Cámara de Comercio y Banco Santander. Con sede central en Foz, esta pyme nació como una empresa pequeña en 1995. En la actualidad son 250 trabajadores directos y cerca de 400 empleados indirectos, disponen de 450 camiones y gestionan 1 millón de cargas al año. Su presencia en el mercado internacional es igual de relevante que en el mercado nacional. Otro aspecto destacado es la importancia de la innovación y la sostenibilidad. En Reyco están comprometidos con la reducción del impacto ambiental. En su crecimiento, la figura de los socios financieros ha sido clave para ampliar y mantener la actividad. Gestión, constancia y los más altos estándares de calidad. Logística Reyco cuenta con más de 30 años de experiencia y su objetivo es seguir creciendo y mejorando.