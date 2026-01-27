Loles López: "Andalucía cierra 2025 con el menor tiempo de espera de acceso a la Dependencia"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado este martes que Andalucía ha cerrado 2025 con 496 días de espera para acceder al sistema de la dependencia, "una cifra histórica que supone el menor tiempo de espera de los últimos 15 años".López ha participado en Granada en un desayuno informativo organizado por el diario Ideal y patrocinado por Clece y su filial, Atende, en el que ha analizado los avances logrados en el marco de la apuesta del Gobierno andaluz por transformar y mejorar el sistema de la dependencia, una tarea, a su juicio, "difícil y que requiere tiempo, pero que podemos decir que está dando resultados".