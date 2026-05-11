Loles López subraya el papel de todos los modelos de familia en Andalucía

Sevilla, 11 de mayo de 2026. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado que "Andalucía tiene una enorme riqueza y uno de sus grandes potenciales son las familias", poniendo en valor la diversidad familiar, "desde las familias monoparentales hasta las numerosas o las familias LGTBI, todas igual de importantes y necesarias para construir una sociedad más fuerte y cohesionada". Además, ha destacado que "Andalucía tiene muchos tipos de familias y ninguna viene determinada por el número de personas, la orientación sexual o las creencias religiosas, sino por sus valores y por la esencia de quienes las forman".