López Miras destaca la "rapidísima actuación" de bomberos y sanitarios en hospital Santa Lucía

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado la "rapidísima actuación" de los bomberos de Cartagena y de los profesionales sanitarios del hospital Santa Lucía ante el incendio registrado este miércoles en el centro sanitario. "Lo primero y lo más importante es la rápida actuación de todos; rapidísima actuación de los bomberos de Cartagena que se han desplazado inmediatamente y que en muy pocos minutos ya tenían controlado y extinguido el incendio", ha afirmado desde el hospital, hasta donde se ha desplazado tras conocer el suceso.(Fuente: Ayto Murcia)