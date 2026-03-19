López sitúa innovación y tecnología como claves para "mejorar la vida de los más vulnerables"

Málaga, 19 de marzo de 2026. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha participado este jueves en Málaga en la inauguración de Tecnosocial Andalucía 2026, donde ha subrayado que la innovación y la tecnología son herramientas "clave" para afrontar los retos futuros de los servicios sociales comunitarios y "mejorar así la vida de las personas más vulnerables". Impulsado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Universidad de Málaga, Tecnosocial Andalucía 2026 se presenta como uno de los principales espacios de encuentro a nivel nacional entre administraciones públicas, universidad, entidades sociales y empresas para impulsar la innovación en los servicios sociales y los cuidados.