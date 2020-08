Lorenzo Amor: "Nos espera un otoño durísimo"

El presidente de la Federación Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha sostenido sobre la situación económica de España tras la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus que "lo más duro lo vamos a vivir en el otoño, nos espera un otoño durísimo, un invierno durísimo" y ha proseguido argumentando con ironía que "los que piensan que la economía es un botón y se le daba al off y que luego se enchufara con el on, no saben cómo funcionan las empresas, cómo es la demanda interna".