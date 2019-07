Publicado 14/07/2019 12:27:25 CET

"No damos carnés de nacionalistas. Pero yo entiendo que el nacionalismo está en el BNG. A títuclo colectivo, el nacionalismo está en el BNG. Porque organizaciones que lelgan a acuerdos con otras fuerzas a nivel de Estado, pues, dios me perdone, pero para mí no lo son", dice el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores en un mensaje velado a Anova, partido surgido de la ruptura del Bloque bajo el impulso de Xosé Manuel Beiras.