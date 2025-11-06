Lula pide en la COP30 separar los conflictos geopolíticos de las urgencias climáticas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido separar el contexto político de las urgencias climáticas. En este contexto, ha criticado las "rivalidades estratégicas, conflictos armados que desvían la atención y agotan los recursos que deberían destinarse a afrontar el calentamiento global". "Estas fuerzas extremistas fabrican noticias falsas para obtener réditos electorales y perpetuar en las futuras generaciones un modelo que debería superarse y que nos muestra desigualdades socioeconómicas perpetuas y degradación ambiental", ha señalado en su discurso en la sesión de plenaria de los líderes generales en la Cumbre del Clima (COP30), que comienza hoy en Belén (Brasil) y que se extenderá hasta el viernes 21.(Fuente: COP30 Brasil Amazônia)