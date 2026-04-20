Machado dice que declaraciones como la de Albares justifican el no verse con Sánchez

Madrid, 20 de abril de 2026. La líder opositora venezolana María Corina Machado ha esgrimido que declaraciones como las formuladas por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, criticando que solo se ha reunido con la "extrema derecha" y ha viajado a España como "líder ideológica", justifican su decisión de no reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Yo creo que las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no", ha declarado a la prensa desde el Senado, donde se ha reunido con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, y senadores de las comisiones de Exteriores y Asuntos Iberoamericanos.