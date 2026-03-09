Macron anuncia una misión defensiva en el estrecho de Ormuz y respalda la defensa de Chipre

Madrid, 9 de marzo de 2026. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes desde Chipre que el país galo liderará una misión "puramente defensiva" que tendrá por objetivo la reapertura progresiva del Estrecho de Ormuz, un enclave decisivo entre Europa y África que está bloqueado por el conflicto en Oriente Medio. Así lo ha expresado en una reunión a tres desde la localidad chipriota de Pafos junto con los presidentes de Chipre y Grecia. Macron ha aprovechado la ocasión para manifestar su respaldo a la defensa de Chipre en plena crisis de seguridad por la guerra de Irán. (Fuente: Élysée / LUSA / Comisión Europea / DPA)