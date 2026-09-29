Macron concluye su primer día de visita oficial a España con la cena de gala en el Palacio Real

Madrid, 29 de septiembre de 2026. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha comenzado este martes su visita oficial a España en el momento en el que se cumple una década desde su llegada al Elíseo. Macron ha sido recibido con honores por los reyes Felipe VI y Letizia, con quienes ha compartido un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela. Ya durante la tarde, el mandatario francés ha participado en un evento cultural en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid antes de partir hacia el Palacio Real para asistir a la cena de gala ofrecida por Sus Majestades los Reyes con motivo de su visita. (Fuente: Europa Press / Pool RTVE)