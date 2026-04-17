Macron y otros líderes europeos exigen libre navegación por el estrecho de Ormuz

Madrid, 17 de abril de 2026. El presidente de Francia, Emmanuel Macron y altos representantes de otros 50 países exigieron hoy en París la reapertura inmediata, incondicional y total del estrecho de Ormuz por parte de todas las partes implicadas en la guerra de Irán. "Exigimos el restablecimiento de las condiciones vigentes antes de la guerra para el libre tránsito y el respeto sin restricciones del derecho marítimo", ha declarado Macron tras la reunión. "Rechazamos cualquier restricción, cualquier acuerdo que equivalga de facto a un intento de privatizar el estrecho y, por supuesto, cualquier sistema de peaje", ha insistido. (Fuente: Agencia uno)