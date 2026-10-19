Macron rechaza la dimisión del ministro del Interior tras las protestas y disturbios del sábado

Madrid, 19 de octubre de 2026. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha rechazado la dimisión presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el marco de las protestas y disturbios de los últimos días, y le ha reclamado que despliegue "lo antes posible" lo que ha descrito como "nuevas modalidades de actuación" contra "los alborotadores". (Fuente: Europa Press / Emmanuele Macron / Laurent Nuñez / Elysée / La Moncloa / Pool RTVE / Ministerio de Economía / Préfecture de Police / Révolution Permanente)