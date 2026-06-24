MADO 2026 recupera el 'Orgullo ciudadano' de Pedro Zerolo frente a discursos de odio

Madrid, 24 de junio de 2026. El MADO (Madrid Orgullo) recupera este año el 'Orgullo ciudadano', del activista y político Pedro Zerolo, frente a discursos de odio y clama por la igualdad del colectivo. "En este año 2026 y ante la situación que estamos viviendo, el retroceso en derechos civiles, discursos y políticas extremistas y excluyentes, frente a ese nuevo orden mundial que nos quieren imponer, MADO recupera con más fuerza que nunca el concepto y mensaje de Pedro Zerolo: orgullo ciudadano", ha asegurado el coordinador general del MADO, Juan Carlos Alonso.