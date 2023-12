La madre de Itziar Castro cree que la actriz "tiene que estar muy contenta" por el apoyo

La madre de Itziar Castro, Lucia Rivadulla, ha considerado que la actriz, fallecida el viernes a los 46 años, "tiene que estar muy contenta" por todo el apoyo recibido tras su muerte. Lo ha declarado a los periodistas al salir del velatorio, que permanecerá abierto al público este domingo en Pallejà (Barcelona), y al que ha entrado hacia las 10.00 horas, vestida de rojo: "No vengo de negro, vengo de rojo, porque Itziar era roja, roja de luz, roja de vida". Ha recordado cuando comenzó a interesarse por la interpretación y empezó en un grupo de teatro del pueblo, iniciándose en una profesión en la que no siempre lo tuvo fácil, pero ha destacado que era muy fuerte: "Y fue luchando mucho, mucho. No lo tuvo fácil". Ha explicado que ella le preguntó textualmente a un amigo de la actriz si realmente valía tanto, y que él le contestó que "Itziar es muy buena y pasará a la posteridad por lo que ha hecho, por la labor que está defendiendo, lo imposible, defender la igualdad de todo el mundo".

