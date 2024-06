Madres con hijos pequeños amenazadas de desahucio piden ayuda: "No somos delincuentes"

Tres madres amenazadas con el desahucio de las viviendas donde residen en situación de 'ocupación' con sus hijos menores de edad en Valencia han expresado este miércoles su "hartazgo" por la "falta de respuesta de las administraciones para ayudarles a encontrar un hogar o a facilitarles medidas como alquileres sociales. "No somos delincuentes", defienden, y explican que se han visto "obligadas" a ocupar inmuebles porque no tienen ninguna alternativa. A su juicio, la falta de vivienda y no la ocupación es el principal problema. Lola, Carmen y Vanesa, de 30, 35 y 28 años, han explicado la difícil situación a la que tienen que hacer frente en las próximas semanas en una rueda de prensa junto a representantes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH).