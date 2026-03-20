Madrid acoge el congreso anual de la SERV con más de 1.000 especialistas en oftalmología

Madrid, 20 de marzo de 2026. Madrid acoge el congreso anual de la Sociedad Española de Retina y Vítreo con la presencia de más de 1.000 especialistas internacionales que abordarán durante dos jornadas los últimos avances y novedades en el campo de la oftalmología. Uno de los momentos más destacados de la jornada inaugural ha sido la entrega de la Medalla de Honor de la Sociedad Española de Retina y Vítreo al profesor italiano Edoardo Midena, un referente internacional en el estudio del edema macular diabético. La inteligencia artificial aplicada a la retina, la medicina de precisión, las terapias génicas o la oculómica son algunos de los temas que han generado más interés durante el congreso. Los expertos destacan la importancia de este tipo de encuentros para avanzar en los múltiples retos: reducir la saturación asistencial, avanzar en la medicina de precisión y mantener la formación continua ante la rápida evolución tecnológica.