Madrid acoge la primera edición del Salón del Videojuego

El organizador del I Salón del Videojuego de Madrid, José Ángel Ciudad, ha asegurado que esta primera edición del evento "ha sido un éxito total", a pesar de los temores iniciales. "Madrid ha respondido como debe responder, está todo el mundo aquí y la verdad es que muy contentos", ha afirmado. El organizador ha explicado que este salón "une todo" el sector, desde las consolas clásicas hasta los videojuegos más actuales, pasando por las máquinas recreativas, las conferencias con invitados internacionales y una oferta formativa.