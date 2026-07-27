Madrid afronta horas clave contra una situación "endemoniada" por el avance de los incendios

Madrid, 27 de julio de 2026. La imagen de los incendios en la Comunidad de Madrid sigue siendo la de una emergencia abierta, con varios frentes activos que siguen sin estabilizarse mientras los equipos de extinción continúan trabajando contrarreloj. "Hoy las condiciones meteorológicas son negativas, porque siguen las rachas de viento y siguen subiendo las temperaturas máximas", ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado como "endemoniada". Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que debe "atajarse despacio porque las circunstancias climatológicas no están ayudando en absoluto". El frente que más preocupa por ahora continúa al norte del Pantano de San Juan. Allí se concentran buena parte de los medios terrestres y aéreos para impedir que las llamas avancen hacia Valdemaqueda, cuya evacuación ya ha sido ordenada por el avance de los incendios. Ante esta preocupante situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en la necesidad de un pacto de Estado. (Fuente: Europa Press, Guardia Civil, UME, Bomberos)