Madrid desplegará 40 mandos sanitarios y 162 puntos de agua en la visita del Papa

Madrid, 25 de mayo de 2026. La Comunidad de Madrid desplegará un equipo de más 40 mandos sanitarios y efectivos en servicios especiales e instalará 18 estructuras de abastecimiento con 162 puntos de agua durante la visita del Papa León XIV del 6 al 9 de junio. Así lo ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. Asimismo, ha señalado que Metro de Madrid reforzará hasta un 125% su servicio durante la visita del Papa León XIV en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, mientras que los autobuses interurbanos incrementarán su frecuencia para atender el desplazamiento de los peregrinos que se alojarán en distintos municipios, con una dotación adicional de 100 vehículos.