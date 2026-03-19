Madrid llenará sus calles de saetas y tamborradas en Semana Santa

Madrid, 19 de marzo de 2026. Madrid se prepara para vivir una Semana Santa marcada por el sonido de las saetas desde los balcones y las tamborradas que acompañarán a procesiones y conciertos desde el 27 de marzo y hasta el 20 de abril, en una edición que, además, se presenta como antesala de la visita del Papa León XIV a la capital del 6 al 9 de junio. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, fue el encargado de dar a conocer la programación de este año, que un año más aunará historia, tradición y cultura con motivo de esta celebración religiosa, cuyo origen en la ciudad se remonta al siglo XVI. Durante el acto, Juanelo, uno de los artistas que participará en el programa cultural, ha dedicado una saeta al público de Casa de la Villa. "Es una Semana Santa especial para la ciudad de Madrid. Si aquí decimos que es donde se cruzan los caminos, todos los caminos que se cruzan y convergen en esta ciudad son una mezcla de tradición, de cultura y de fe. Somos una ciudad profundamente enraizada en la fe cristiana". (Fuente: Ayto. de Madrid)