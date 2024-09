Después de que la Justicia haya anulado las ZBE de Madrid al no tener en cuenta el Ayuntamiento el informe de impacto económico, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del consistorio, Borja Carabante, ha afirmado que siguen vigentes porque el informe todavía no es firme. Así, no se anularán las multas impuestas y el Ayuntamiento estudia ahora un posible recurso de casación.(Fuente: Europa Press/Ayuntamiento de Madrid)