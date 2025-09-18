Madrid y País Vasco, comunidades con mejor percepción ciudadana de la sanidad pública

Madrid y País Vasco son las dos comunidades que lideran la percepción de la mejor sanidad pública en España. Así lo revela un estudio realizado por Ipsos, que destaca cómo la sanidad pública sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los españoles, con casi la mitad de la población, situándola entre los principales problemas de su región, solo por detrás de la vivienda.La encuesta, realizada a 6.000 usuarios de la sanidad pública, revela que los ciudadanos le otorgan una nota media de 6,6 sobre 10. Baleares y Madrid destacan como las comunidades autónomas con la mayor proporción de ciudadanos que califican su sanidad como sobresaliente.Otro dato relevante es que los ciudadanos valoran de manera muy positiva la profesionalidad, el derecho a la libre elección y capacitación del personal médico y de enfermería, especialmente en regiones como Navarra, Madrid y País Vasco, lo que refuerza la calidad del sistema sanitario en esas áreas. Sin embargo, uno de los mayores retos sigue siendo la gestión de las listas de espera, que es uno de los puntos con mayor descontento.Este estudio realizado por Ipsos resalta un sistema sanitario público robusto, especialmente en términos de capital humano, pero también subraya la necesidad de abordar las desigualdades autonómicas y mejorar la gestión de los tiempos de espera para garantizar un servicio equitativo y de calidad en España.(Fuente: Jordi Dominguez Gris)