Madrid se prepara para la llegada de la Fórmula 1 45 años después

Madrid, 10 de septiembre de 2026. El Gran Premio de España de Fórmula 1 se celebra este fin de semana en el nuevo circuito de Madring, un trazado híbrido que combina la velocidad de un circuito permanente con las exigencias técnicas de un trazado urbano, además de la icónica 'Monumental' y su peralte del 24% que será un exigente e inédito test para los monoplazas. La ciudad ya se encuentra preparada para acoger este evento deportivo 45 años después de la última carrera de Fórmula 1 disputada en el Circuito del Jarama. A los numerosos eventos que se han sucedido durante la semana, el Ayuntamiento y la Comunidad también han preparado un dispositivo por carretera y transporte público para garantizar la movilidad durante los tres días que durará el Gran Premio. (Fuente: Europa Press / Asamblea de Madrid / PP)