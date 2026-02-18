Publicado 18/02/2026 15:40:06 +01:00CET

Madrid recupera 497 VUT ilegales para uso residencial tras 2.042 inspecciones

Madrid, 18 de febrero de 2026. Un total de 497 viviendas de uso turístico (VUT) ilegales han recuperado su uso residencial en Madrid entre mayo de 2024 y diciembre de 2025 tras 2.042 inspecciones, que detectaron 1.893 inmuebles, de los cuales 1.788 operaban sin título habilitante. Solo en 2025, 323 regularizaron su situación de forma voluntaria, un 10,2% más que en 2024. Así lo ha trasladado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha destacado que se ha cumplido en torno al 85% de los objetivos del 'Plan de Inspección Urbanística 2024-2025 de la ciudad de Madrid'.