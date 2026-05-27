Madrid Think 2026 presenta un modelo operativo de IA que reduce la brecha digital empresarial

Madrid, 27 de mayo de 2026. IBM ha presentado sus últimas innovaciones globales enfocadas en ayudar a las organizaciones a escalar la Inteligencia Artificial y garantizar la seguridad de datos. El anuncio se ha realizado en el marco de Madrid Think 2026, que este año coincide con el centenario de la compañía en España. Durante la jornada, IBM ha detallado su nuevo modelo operativo de IA, que responde a la necesidad de impulsar la transformación tecnológica y reducir la brecha digital entre empresas. Este encuentro se ha consolidado como un espacio de diálogo entre expertos de los sectores financiero y tecnológico, que han compartido sus estrategias para llevar a la práctica la soberanía digital. Con estas innovaciones, IBM sigue impulsando la transformación y la competitividad de las empresas en España mediante tecnologías como la IA, la nube y la computación cuántica.