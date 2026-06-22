Madrid, a la vanguardia en el desarrollo de software médico

Madrid, 22 de junio de 2026. Siemens Healthineers ha inaugurado la nueva ampliación de su Centro de Innovación y desarrollo de Software en terapias avanzadas y diagnóstico por imagen de Getafe. Esta iniciativa se enmarca en un plan de inversión de 45 millones de euros en los próximos años por parte de la compañía en la Comunidad de Madrid. La nueva planta de oficinas cuenta con más de 800m2 de espacio y espera un aumento del equipo humano para los próximos años. Esto convierte a Getafe, junto a Forchheim, Shanghái y Bangalore, en uno de los centros de innovación de referencia de la compañía. La inauguración ha corrido a cargo de la consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que ha destacado la importante labor del centro y el orgullo que supone contar con este espacio de innovación y desarrollo en la región. El acto de inauguración convierte al Centro de Getafe de Siemens Healthineers en un punto de referencia a nivel mundial en materia de desarrollo de software médico y refuerza la apuesta de la compañía por la innovación en sus centros en España.