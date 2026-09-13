Madrid vibra con la Fórmula 1 después de casi medio siglo: Antonelli, primer campeón en Madring

Madrid, 13 de septiembre de 2026. Madrid ha pisado el acelerador para hacer historia este fin de semana al convertirse en la única capital europea que acogerá un Gran Premio de Fórmula 1, en una cita que ha reunido a más de 350.000 asistentes cuando se cumplen 45 años de la última carrera de la competición en la región. El evento ha supuesto el estreno de Madring, un circuito semiurbano diseñado para la ocasión y articulado en torno a Ifema y Valdebebas. El piloto italiano Kimi Antonelli de Mercedes ha sumado este domingo la victoria en el primer GP en el nuevo circuito, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lando Norris (McLaren), en un mal día para los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso. (Fuente: Europa Press/Madring/Casa Real)