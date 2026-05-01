Maíllo anuncia 1.500 millones "no ejecutados" por el PP en el "mayor plan de empleo"

Málaga, 1 de mayo de 2026. Antonio Maíllo, candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, ha participado este viernes en las movilizaciones del 1 de Mayo en Málaga, donde ha lamentado que el Gobierno andaluz del PP haya "dejado sin ejecutar más de 1.500 millones de euros destinados a empleo en los últimos ocho años". Frente a ello, ha propuesto destinar esos recursos a poner en marcha "el mayor plan de empleo de la historia de Andalucía", con especial atención a jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.