Maíllo apela a cambiar Andalucía "con el BOJA" y no buscar "lucirse en el Parlamento"

Sevilla, 30 de abril de 2026. El coordinador federal de Izquierda Unidad (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha apelado a "fortalecer los servicios públicos" frente a la gestión del actual gobierno andaluz. "Somos una izquierda para transformar Andalucía, no para lucirme en el Parlamento para conducir en el Parlamento. Para tener el Boja, para hacer leyes que mejore la vida material y las condiciones materiales de la gente. Tenemos soluciones porque Andalucía tiene solución", ha afirmado Maíllo en un encuentro informativo incluido en el ciclo electoral organizado por Europa Press en Sevilla con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo celebrado en la sede de la Fundación Cajasol.