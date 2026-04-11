Maíllo apunta que la manifestación en favor de la sanidad será "el principio del fin de Moreno"

Sevilla, 11 de abril de 2026. El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a las elecciones del próximo 17 de mayo, Antonio Maíllo, ha apuntado que la manifestación prevista para este domingo 12 en favor de la sanidad pública convocada bajo el lema 'Negocio en sanidad, más mortalidad' será "un momento de inflexión y es el principio del fin" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y de un Gobierno autonómico "que ha destrozado la sanidad pública". (Fuente: IU Andalucía)