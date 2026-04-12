Maíllo asegura que Moreno "desprecia" a víctimas de cribado al no establecer medidas "serias"

Sevilla, 12 de abril de 2026. El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha acudido a la concentración convocada por Mareas Blancas en Sevilla en favor de la sanidad pública y en contra del "negocio de la sanidad" y ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "está otra vez insultando a las víctimas y despreciándolas" porque "no está estableciendo medidas preventivas serias" para que las pruebas de cribado de cáncer que detecten tumores "se aborden con el carácter de urgencia que se necesita". (Fuente: Izquierda Unida)