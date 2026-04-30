Maíllo asegura que volverán a presentar la prórroga de los alquileres y apela al sentido común

Sevilla, 30 de abril de 2026. El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado que van a volver a presentar al Gobierno el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 y que fue rechazado en el Congreso de los Diputados el pasado martes con los votos de PP, Vox y Junts. Maíllo ha mostrado este jueves su confianza en que se apruebe la medida. "Estamos hablando de algo transversal, el sentido social y el buen sentido común va a hacer que este decreto salga adelante", ha afirmado el candidato de la coalición en un encuentro informativo incluido en el ciclo electoral organizado por Europa Press en Sevilla con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.